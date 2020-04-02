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Президент Филиппин приказал полиции расстреливать нарушителей карантина

Президент Филиппин приказал полиции расстреливать нарушителей карантина
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Филиппин предупредил нарушителей карантина и социального дистанцирования, что к ним может быть применен расстрел.

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей мер социального дистанцирования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, к ним может быть применено самое суровое наказание - расстрел.

Об этом он заявил во время телеобращения к населению, сообщает CNN.

"Мои приказы полиции, военным и барангаям если они (нарушители карантина - ред.) станут неуправляемыми и будут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их!", - заявил Дутерте. Он призвал филиппинцев соблюдать карантинные меры.

Ранее в столице страны Маниле прошли акции протеста с требованием к правительству помочь с продовольствием.

По данным сайта Worldometer, на Филиппинах зафиксировано 2,3 тысячи больных коронавирусом COVID-19 и 96 смертей.

В мире по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 936 237 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 47 249 человек умерли, выздоровели 194 583 человека.

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Филиппины, Манила, Коронавирус, Родриго Дутерте, Covid-19.
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