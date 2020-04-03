Пандемия: сколько украинцев проходят лечение за рубежом

Новости Украины:За рубежом от коронавируса выздоровели 10 украинцев.

По состоянию на 21:00 2 апреля в зарубежные дипломатические учреждения обратились 13,622 гражданина Украины в рамках системы "Захист". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центре МИД Украины в Telegram, что было сделано в четверг вечером.

"По состоянию на 21:00 02.04.2020 13,622 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы "Захист", — говорится в сообщении.

В частности, 34 гражданина Украины за рубежом проходят лечение:

в Австрии — 3,

Бельгия — 1,

Великобритания и Северная Ирландия — 1,

в Доминиканской Республике — 4,

Польша 4,

Италия — 5,

Испания — 1,

ОАЭ — 2,

Сейшельские острова — 1,

Нидерланды — 1,

США — 1,

Нигерия — 2,

Сербия — 1,

Германия — 4,

Швеция — 1.

Так, еще 10 украинцев за рубежом — выздоровели:

Италия — 2,

ОАЭ — 1,

Польша — 2,

Германия — 1

четверо в Японии.

Отмечается, что 4 гражданина Украины за рубежом — умерли.

Напомним: