Пандемия: сколько украинцев проходят лечение за рубежом

По состоянию на 21:00 2 апреля в зарубежные дипломатические учреждения обратились 13,622 гражданина Украины в рамках системы "Захист". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центре МИД Украины в Telegram, что было сделано в четверг вечером.
"По состоянию на 21:00 02.04.2020 13,622 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы "Захист", — говорится в сообщении.
В частности, 34 гражданина Украины за рубежом проходят лечение:
Так, еще 10 украинцев за рубежом — выздоровели:
Отмечается, что 4 гражданина Украины за рубежом — умерли.
Напомним:
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