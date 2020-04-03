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Пятница, 03.04.2020
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Ужесточение карантина: что ждет пенсионеров

Ужесточение карантина: что ждет пенсионеров
05:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Минздраве рассказали, что ждет пенсионеров после ужесточения условий карантина в Украине.

Для предотвращения распространения нового коронавируса в Украине правительство подготовило постановление, в котором содержатся пункты о максимальной самоизоляции людей преклонного возраста.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" сказал новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов, передает ТСН.

Документ будет опубликован в ближайшие дни, вероятно, сегодня, 3 апреля.

"Именно вопрос обсервационных и самоизоляции изложенные в постановлении, которое будет, надеюсь уже завтра опубликовано. Речь идет именно о группах риска, люди 60+. Они касаются граждан, имеющих хронические заболевания, сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Нам нужно, чтобы именно они были самоизолированные и именно это мы будем делать", - пояснил Степанов.

Глава Минздрава заверил, что сейчас правительство совместно с местной властью прилагают максимально усилий, чтобы пожилые люди, которые есть в группе наибольшего риска, как можно меньше находились среди граждан и выходили на улицу. В частности, организовано этой категории людей доставку лекарств и продуктов первой необходимости.

"Мы делаем все возможное, чтобы они оставались дома. Для этого и службы доставки и органы местного самоуправления, организовывают доставку лекарств и пищи... То, что касается вопросов обсервации, эти пункты подробно изложены в постановлении, которое мы приняли", - рассказал Степанов.

Напомним: 

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Минздрав, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов.
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