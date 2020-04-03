Карантин в Хмельницком: "кофейные точки" закрываются

Новости Украины:В Хмельницком запретили продажу кофе и напитков на разлив.

В Хмельницком запретили продажу кофе и других горячих и холодных безалкогольных напитков на разлив в торговых заведениях и за их пределами на время карантина

Соответствующее распоряжение подписал мэр Александр Симчишин.

Запрет вступает в действие 6 апреля и призван предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

"Это означает, что кофейные точки, возле которых наблюдаем ежедневно скопление людей, закрываются. Добавлю, на время, когда прекращение деятельности, плата за сервитут будет пересчитана. Если потребуется, введем еще более жесткие ограничения", - прокомментировал в "Фейсбуке" новое решение городской голова.

Карантин в Хмельницком:

1 апреля в Хмельницком начал действовать запрет на пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах города групп более 2 человек, если это не семья, не работники коммунальных или ремонтных бригад, правоохранители или сотрудники местного самоуправления.

Также запрещается детям до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых, а детям 14-18 лет - без согласия родителей или опекунов.

В случае нарушения этих правил соответствующие органы будут составлять андминпротоколы по ст.44-3 Куоап, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн - для граждан и от 34 тыс. до 170 тыс. грн - для чиновников.

Напомним: