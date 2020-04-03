Черновицкая область "самоизолировалась": въезд и выезд запрещен

Новости Украины:На Буковине заработал особый режим въезда-выезда.

В Черновицкой области сегодня в полночь начинает действовать особый режим въезда и выезда. Пускать будут только грузовики, служебный транспорт и буковинцев, которые возвращаются домой.

Об этом в Facebook сообщил Черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

"Сегодня с 00.00 будет введен режим запрета на въезд и выезд из области, кроме перевозки грузов, транзитного транспорта, траспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность области и транспорта граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживают в ней и ВОЗВРАЩАЮТСЯ к месту постоянного жительства", - говорится в сообщении.

Решение о введении в Черновицкой области особого режима въезда и выезда приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним: