Советник Кличко: "Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня"

Новости Украины:В КГГА объяснили реальную ситуацию с аппаратами ИВЛ в столице.

В Киеве есть 24 аппарата ИВЛ, из которых 8 нерабочих и 10 не соответствуют требованиям. Об этом в Facebook написал советник городского главы Максим Бахматов, передает УНН.

"Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ имеет то или иное медучреждение, надо понимать, работает ли он. Или он просто там есть. Отдельно следует убедиться, будет ли он работать при, например, случайном выключении света. Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки", - написал Бахматов.

По его словам, Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит КГКБ №17 на состояние готовности к приему пациентов с COVID-19. Больница перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с COVID-19. Общее количество аппаратов ИВЛ 24.

"Но независимый и экспертный и настоящий аудит надо читать полностью. Вот вам выжимка. Общее количество аппаратов ИВЛ 24. Нерабочих 8, рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, который может усложняться COVID-19. Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения COVID-19. И вот мы уже видим, как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2", - написал Бахматов.

Напомним: