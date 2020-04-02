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В Киеве уже 5 человек оштрафованы за нарушение режима обсервации

В Киеве уже 5 человек оштрафованы за нарушение режима обсервации
13:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:С начала эпидемии коронавируса за нарушение режима самоизоляции в Киеве уже составили 466 админпротоколов.

В Киеве составлено более 460 протоколов за нарушение карантинного режима, а также 5 человек были оштрафованы за нарушение режима обсервации, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Работники коммунальных служб нашего города им помогают. Также мы создали мониторинговый центр за соблюдением условий самоизоляции больными, которые лечатся дома, и их контактными лицами",– рассказал мэр Киева.

Мониторинговый центр работает над сбором информации, а киевская власть создает единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения коронавируса.

"Несмотря на постоянные призывы соблюдать условия карантина, есть много тех, кто пренебрегает правилами. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе", – отметил Виталий Кличко.

По состоянию на 1 апреля в Киеве уже составили 466 админпротоколов на нарушителей режима самоизоляции. В отношении 5 лиц уже наложили штрафы в размере 17 тысяч гривен.

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Какое наказание предусмотрено за нарушение режима самоизоляции? Штраф в 17 тысяч гривен накладывается на человека уже после первого нарушения режима самоизоляции. После второго случая штраф растет до 34 тысяч гривен. Третье нарушение – уголовная ответственность.

В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 936 237 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 47 249 человек умерли, выздоровели 194 583 человека.

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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус, Самоізоляція.
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