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В Минздраве объяснили украинцам, необходимость "масочного режима"

В Минздраве объяснили украинцам, необходимость "масочного режима"
12:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Министерстве здравоохранения настаивают на необходимости "масочного режима", так как это уменьшает возможность передачи заболевания.

В Министерстве здравоохранения рекомендуют украинцам не заходить в общественные учреждения без защитной маски.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Что касается масочного режима. Да, мы понимаем, что маска не защищает человека, это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем без маски не заходить в общественные учреждения - магазины, аптеки и другие рабочие места. Потому что всех вас мы рассматриваем как потенциальных больных. Когда есть маска на лице, то выделение возбудителя, выделение биологического материала уменьшается, и не достигает 1,5 метра, а может выделяться не более чем на 10-15 см ... Поэтому маску мы рекомендуем одевать именно с этой целью", - сказал Ляшко.

По его словам, респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, но не выполняют функцию защиты других людей от вас. Он добавил, что клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекционной болезни.

В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 936 237 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 47 249 человек умерли, выздоровели 194 583 человека.

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Все по теме:

Минздрав, Маски, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Респираторы.
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