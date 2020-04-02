В КГГА подготовили около 20 тыс продуктовых наборов для незащищенных киевлян

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в столице подготовили около 20 000 продуктовых наборов первой необходимости для незащищенных киевлян.

Для незащищенных киевлян подготовили около 20 тысяч продуктовых наборов первой необходимости. Их передадут на следующей неделе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Единый координационный центр при КГГА подготовил уже около 20 тысяч продуктовых наборов первой необходимости для незащищенных киевлян", - сказал Кличко.

Он сообщил, что товары разнесут на следующей неделе.

"Сегодня мы также должны позаботиться об одиноких пожилых киевлян, о людях социально не защищенных. Перед началом ограничений в столице было около 70 тысяч киевлян, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Мы понимаем, что в новых реалиях их станет еще больше. Но город не оставит их и будет помогать", - сказал он.

Как сообщалось, в Киеве уже зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусом, умер 70-летний мужчина.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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