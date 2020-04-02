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В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавирусной болезни
13:12 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Киеве зафиксировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в столице 161 инфицированный.

По состоянию на утро, в столице лабораторно подтверждено 161 случай заболевания COVID-19. За сутки было зарегистрировано 29 новых случаев. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано, к сожалению, еще 29 новых случаев. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавируса - 161 человек. К сожалению, один случай - летальный. С лабораторно подтвержденных случаев, которые мы получили от Киевского лабораторного центра МОЗ Украины, 19 мужчин от 22 до 70 лет. 70-летний человек, к сожалению, умер. Также заболели 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет", - сказал мэр города.

По его словам, из 29 человек были госпитализированы - 18 пациентов. Из них 4 - в клиническую больницу №5, девять - в больницу №7, еще троих - в Александровскую больницу и двух - в больницу №3.

"Одиннадцать киевлян, которые заболели, лечатся дома на самоизоляции", - добавил Кличко.

В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

На следующей неделе в Украине начнется серийное производство тестов на COVID-19 и таким образом будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории.

В Киеве составлено более 460 протоколов за нарушение карантинного режима, а также 5 человек были оштрафованы за нарушение режима обсервации, заявил мэр города Виталий Кличко.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Киеве.
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