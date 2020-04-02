Украина начинает серийное производство тестов на COVID-19

Новости Бизнеса:На следующей неделе в Украине начнется серийное производство тестов на COVID-19 и таким образом будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории.

На следующей неделе планируется начать серийное производство отечественных тестов на коронавирусную болезнь.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Мы работали с институтом молекулярной биологии, мы работали с другими производителями отечественных тестов. И я думаю, что на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов, и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории", - заявил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения настаивают на необходимости "масочного режима", так как это уменьшает возможность передачи заболевания.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.