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Четверг, 02.04.2020
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Украина начинает серийное производство тестов на COVID-19

Украина начинает серийное производство тестов на COVID-19
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:На следующей неделе в Украине начнется серийное производство тестов на COVID-19 и таким образом будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории.

На следующей неделе планируется начать серийное производство отечественных тестов на коронавирусную болезнь.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Мы работали с институтом молекулярной биологии, мы работали с другими производителями отечественных тестов. И я думаю, что на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов, и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории", - заявил он.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения настаивают на необходимости "масочного режима", так как это уменьшает возможность передачи заболевания.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-лаборатория.
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