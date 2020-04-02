Какие медики будут получать доплаты в размере трех окладов

Новости Украины:Борющиеся с Covid-19 медики получат доплату в размере трех окладов.

Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов, сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.

Соответствующим приказом, который подписал министр здравоохранения Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата, которая будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

В перечень включены все должности экстренной медпомощи, в частности, фельдшеры и водители "скорой".

Как сообщалось, Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.