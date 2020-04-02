Самоизоляция: У Кличко рассказали, как будут контролировать людей (Видео)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине и введением карантина в КГГА рассказали, как контролируют соблюдение режима среди граждан.

Мониторинговый центр контролирует соблюдение режима самоизоляции по телефону, также к самоизолировавшемуся могут приехать с проверкой.

Об этом сообщил советник Киевского городского председателя, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, информирует пресс-служба КГГА.

"В Киеве функционирует Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактировавшими с больными. А также – правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19", - сообщил он.

По его словам, в базе данных Центра, по состоянию на 2 апреля, около 37 тысяч человек. Это люди, которые пересекли границу, начиная с 11 марта; лица, которые заболели COVID-19 и те, с кем контактировали больные.

"По телефону сначала выявляются контактеры лиц, имеющих коронавирусную болезнь. Этих контактеров предупреждают о необходимости самоизоляции. В отношении других лиц, кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", – разъяснил Бондаренко.

По его словам, контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться несколькими путями.

"Первый путь – телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он соблюдает режим самоизоляции. К человеку могут приехать как представители Национальной полиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций, или врачи первичного звена", – рассказал Бондаренко.

Он напомнил, что штраф за несоблюдение режима самоизоляции на сегодняшний день довольно значительный. Нижняя граница штрафных санкций – 17 тыс. грн.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.