В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 189

Новости Украины:За последние сутки в столице подтвердили 28 новых случаев заболеваний.

Количество случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 в Киеве за минувшие сутки выросло на 28 и достигло 189, заявляет киевский мэр Виталий Кличко.

Также, по его словам, двое заболевших ранее скончались, таким образом, количество фатальных случаев достигло трех. "В целом в столице 189 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус, из них три случая – смертельные", - сказал Кличко в пятницу в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в медицинские учреждения госпитализировали 13 больных, а остальные находятся на самоизоляции, "лечатся дома под контролем врачей".

"Мы делаем все, чтобы остановить распространение этой заразы, но вирус, мы видим, не отступает", - отметил Кличко, подчеркнув, что с этой болезнью надо бороться вместе. "Помогайте, соблюдайте правила ограничения, предоставляйте необходимую информацию, если к вам обращаются официальные органы", - призвал мэр.

Как сообщается на официальном сайте Кличко, по информации специалистов Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", среди киевлян, которым подтвердили диагноз за прошедшие сутки: 17 мужчин - в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин - от 17 до 69 лет.

Скончались две женщины - 56 и 69 лет.

Среди заболевших - двое несовершеннолетних: шестнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 138 новых случаев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении Кабинетом министров списка дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.

По состоянию на 2 апреля в зарубежные дипломатические учреждения обратились 13,622 гражданина Украины в рамках системы "Захист".

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.