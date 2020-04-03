Пункты пропуска на границе Украины сократят

Новости Украины:Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

"Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - говорится в обращении Шмыгаля, обнародованном в пятницу.

Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые пребывают в страну, сроком на 14 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует усилить карантинные меры и ограничить время пребывания людей на улице. Также планировалось, что правительство утвердит обязательный масочный режим.

В то же время, по словам Шмыгаля, ослабление карантина ожидается в конце апреля. Однако это произойдет только с учетом снижения уровня заболеваемости. Кабинет министров планирует, что через три недели выздоровеет большая часть зараженных коронавирусом, а карантинные меры существенно снизят распространение инфекции.

Напомним:

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

В мире по состоянию на утро 3 апреле зафиксированы 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.