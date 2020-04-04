Ученые допустили, что коронавирус может передаваться через дыхание

Новости шоу бизнеса:Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусное заболевание COVID-19, может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.

Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкий журнал Focus. До сих пор большинство ученых склонялось к мнению о том, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает опасную пневмонию COVID-19, передается в основном воздушно-капельным путем.

Это означает, что им можно заразиться от чихающего или кашляющего больного, или дотронувшись до поверхности, на которую попали капельки выделений последнего.

Выводы о том, что коронавирус может передаваться через обычное дыхание, содержатся также в материалах исследования "Аэрозоль и устойчивость на поверхности вируса SARS-CoV-2 в сравнении с вирусом SARS CoV-1", опубликованном 17 марта в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Согласно авторам исследования, вирус может попадать в воздух в "аэрозольных капельках" диаметром менее пяти микрометров. Эти капельки способны парить в воздухе до трех часов.

Все это время содержащиеся в них вирусы остаются заразными, говорится в статье. Кроме этого, о возможности передачи коронавирусной инфекции этим путем предупреждает Национальная академия наук США (NAS) в экстренном письме к правительству страны от 1 апреля.

"Доступные на сегодняшний день результаты исследований говорят о том, что существует возможность передачи вируса SARS-CoV-2 через биоаэрозоли, производимые дыханием человека", - говорится в этом письме.

Далее его авторы сообщают о том, что недавнее исследование, проведенное медицинским центром университета Небраски, подтвердило наличие РНК вируса в помещении, где оказывали помощь больным коронавирусом. Генетический материал вируса был найден также на одежде, которую носил персонал, обследовавший больных, хотя во время этого обследования пациенты не чихали и не кашляли, говорится в письме.

В то же время эксперты NSA отмечают, что степень угрозы заразиться коронавирусом через дыхание или во время разговора, а также поведение биоаэрозолей, содержащих коронавирус, в окружающей среде необходимо исследовать отдельно. Пока известно лишь, что концентрация вируса, содержащаяся в дыхании разных пациентов, также является различной, указывается в документе.

Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относится к гипотезе о том, что коронавирус может передаваться через биоаэрозоли. В конце марта представители ВОЗ заявили, что этот способ передачи инфекции "при определенных обстоятельствах и в некоторых ситуациях, в которых возникают аэрозоли, является вероятным".

В качестве примера подобной ситуации эксперты ВОЗ назвали интубацию тяжело больного пациента с целью обеспечения его кислородом. Если способ передачи коронавируса через биоаэрозоль подтвердится, делает вывод журнал Focus, возникает большая проблема: люди должны будут носить защитные маски на публике, чтобы предотвратить заражение лицом к лицу, но эти маски почти везде в дефиците.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось почти на 200 человек. Всего по официальным данным на 4 апреля в стране насчитывается 1072 больных. Количество смертей из-за COVID-19 выросло до 27.