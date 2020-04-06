В Украине зарегистрировали уже более 1300 случаев коронавируса

По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Об этом сообщает канал Коронавірус_інфо со ссылкой на Минздрав Украины.
"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в целом уже 28 человек выздоровели от этого недуга — повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.
Напоминаем, по оперативным данным, цены на продукты питания растут, однако, за последнюю неделю ажиотаж ослаб.