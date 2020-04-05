Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1225 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 154 человек.

Важно:

заражены коронавирусом в стране 1225 человека;

в Украине зафиксировано 32 летальных случая болезни;

в регионах блокируют транспортное сообщение;

с 6 апреля в стране вводится обязательный масочный режим;

всем пожилым людям предписана самоизоляция;

Кабмин запретил массовое празднование Пасхи в храмах;

через три недели в случае снижения динамики заболеваемости карантин может быть ослаблен

09:19 На Житомирщине коронавирус лабораторно подтвердили у двух человек из Бердичева и Малина, которые контактировали с больными COVID-19.

05:55 В Хмельницкой области на самоизоляции находятся 3230 человек.

05:27 В Ривненской области зарегистрировано пятую смерть от COVID-19.

Коронавирус в мире

В Венгрии по состоянию на утро субботы коронавирусом COVID-19 инфицированы 678 человек, 32 скончались от осложнений при заболевании, 58 выздоровевших, сообщают власти.

В Молдове еще один человек скончался от коронавируса, общее количество жертв достигло девяти. Общее количество инфицированных составляет 591 человек, из которых 28 полностью вылечилось.

В Казахстане зарегистрированы еще 25 новых случаев заболеваний коронавирусом, общее число зараженных составило 525 человек.

Южнокорейские власти призвали граждан страны не выходить из дома и соблюдать социальное дистанцирование до 19 апреля, несмотря на замедление распространение коронавируса в стране. В Южной Корее выявили 10156 случаев заражения с конца января.

За последние сутки в Бельгии умерло 140 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов от Covid-19 достигло 1283. Количество подтвержденных анализами случаев заражения с начала эпидемии, по последним данным, составляет 18431, за последние 24 часа добавился 1661 новый инфицированный.

Второй день подряд в Испании снижается число пациентов, умерших за сутки. За это время скончались 809 человек, общее число умерших с начала эпидемии составило 11 744 человека.

Испания опередила Италию по числу выявленных случаев COVID-19. В Италии зарегистрировано 119 827 случаев коронавируса, 14 681 человек умер.

На первом месте по числу зарегистрированных заболевших COVID-19 - США с 277 522 случаями.

Ситуация в Киеве

В Киеве по состоянию на утро 5 апреля 25 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 214 заболевших, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Голосеевский +3

Дарницкий +1

Деснянский +2

Днепровский +4

Оболонский +3

Печерский +3

одольский +4

Святошинский +1

Соломенский +2

Шевченковский +2

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (около 277 тыс.) — почти 32 тыс. новых случаев по итогам 3 апреля и +1,321 смертей;

Италия (119 827) — свыше 4,5 тыс. новых пациентов за сутки, +766 смертей;

Испания (119 199) — выявлено более 7,9 тыс. новых случаев за 3 апреля, +850 смерть;

Германия (91 152) — более 6,3 тыс. новых случаев за 2 апреля, +168 смертей. По итогам 3 апреля страна впервые поднялась на четвертое место в списке, обогнав КНР;

Франция занимает шестое место (82 165 случаев в целом, более 1,2 тыс. смертей за сутки — впервые такой высокий показатель);

Китай (81 620) — 31 новых больных за сутки и +4 смертей.

Далее следуют Иран (53 183) и Великобритания (38 168). Закрывают десятку Турция (20 921) и Швейцария (19 606)

07:30 В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, 18 - у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Хубэй) - внутри страны

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: