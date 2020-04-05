Дезинфекция центральных улиц столицы: за дело берется Нацгвардия

Новости Украины:Нацгвардейцы будут помогать дезинфицировать центральные улицы столицы Украины.

С сегодняшнего дня и до окончания карантинных мероприятий в стране трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Нацгвардии, передает УНН.

"На специальных водометных автомобилях, в сопровождении техники Службы безопасности дорожного движения, гвардейцы проводят дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая опыт стран, которые борются с распространением COVID-19, проведение дезинфекции улиц является эффективным методом в борьбе с вирусными инфекциями.

"Поэтому было принято решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц города Киева. К мероприятию привлекаются опытные специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты НГУ", - отметил начальник службы радиационной химической и биологической защиты Северного Киевского территориального управления НГУ подполковник Андрей Боровых.

Также по словам эпидемиолога капитана медслужбы Леси Куприенко, специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных. Но одновременно он способен обезвредить патогенные микроорганизмы.

Применяют его для антибактериальной обработки в медицине, промышленности и даже для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.

Напомним, что за минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека. Один случай - летальный.