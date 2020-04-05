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Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)

Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
09:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Минздрав обнародовал инструкцию по правильному ношению маски.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок.

Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Как отмечается, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

Фото: Facebook

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В центре предоставили следующие рекомендации, как надевать маску:

  • нужно забросить резинки за уши,

  • расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот.

Кроме того, маску следует менять, как только она стала влажной, и каждые четыре часа.

В центре отметили, что нельзя трогать внешнюю часть маски руками. В случае прикосновения, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.

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Также нельзя использовать маску повторно. Кроме того, нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

При снятии маски нельзя прикасаться к ее внешней поверхности. Ее нужно снять за резинки, свернуть и выбросить в мусорник.

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Все по теме:

Минздрав, Рекомендации, МОЗ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19.
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