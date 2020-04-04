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Коронавирус у детей: как выявить и что делать

Коронавирус у детей: как выявить и что делать
18:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Согласно статистике, дети меньше всех болеют Covid-19. Однако это не означает, что самые маленькие жители планеты не могут заразиться.

Исследование показало: дети наименее подвержены инфицированию в сравнении со взрослыми, а в случае заражения болезнь протекает в более мягкой форме. Симптомы коронавируса менее выражены, чем у старшего поколения, и схожи с другими респираторными заболеваниями.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, признаки коронавируса у детей:

  • лихорадка;

  • сухой кашель;

  • учащенное дыхание.

Стоит обратить внимание и на обезвоживание: отсутствие мочи в течение 8-12 часов, плач без слез, снижение энергии. Рвота и диарея тоже могут свидетельствовать об инфицировании.

Сколько коронавирус живет на поверхностях?

При появлении первых признаков недомогания у ребенка:

  • ему следует оставаться в условиях домашнего режима;

  • ограничить общение с другими членами семьи и домашними животными;

  • родителям нужно протирать ванную комнату после его посещения;

  • регулярно мыть руки и дезинфицировать дверные ручки, выключатели, электронные устройства;

  • нужно проследить, чтобы малыш соблюдал постельный режим и употреблял достаточное количество жидкости.

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Здоровье, Симптомы, Коронавирус, Covid-19.
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