Коронавирус у детей: как выявить и что делать

Новости шоу бизнеса:Согласно статистике, дети меньше всех болеют Covid-19. Однако это не означает, что самые маленькие жители планеты не могут заразиться.

Исследование показало: дети наименее подвержены инфицированию в сравнении со взрослыми, а в случае заражения болезнь протекает в более мягкой форме. Симптомы коронавируса менее выражены, чем у старшего поколения, и схожи с другими респираторными заболеваниями.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, признаки коронавируса у детей:

лихорадка;

сухой кашель;

учащенное дыхание.

Стоит обратить внимание и на обезвоживание: отсутствие мочи в течение 8-12 часов, плач без слез, снижение энергии. Рвота и диарея тоже могут свидетельствовать об инфицировании.

При появлении первых признаков недомогания у ребенка: