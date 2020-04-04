Коронавирус у детей: как выявить и что делать

Исследование показало: дети наименее подвержены инфицированию в сравнении со взрослыми, а в случае заражения болезнь протекает в более мягкой форме. Симптомы коронавируса менее выражены, чем у старшего поколения, и схожи с другими респираторными заболеваниями.
Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, признаки коронавируса у детей:
лихорадка;
сухой кашель;
учащенное дыхание.
Стоит обратить внимание и на обезвоживание: отсутствие мочи в течение 8-12 часов, плач без слез, снижение энергии. Рвота и диарея тоже могут свидетельствовать об инфицировании.
При появлении первых признаков недомогания у ребенка:
ему следует оставаться в условиях домашнего режима;
ограничить общение с другими членами семьи и домашними животными;
родителям нужно протирать ванную комнату после его посещения;
регулярно мыть руки и дезинфицировать дверные ручки, выключатели, электронные устройства;
нужно проследить, чтобы малыш соблюдал постельный режим и употреблял достаточное количество жидкости.