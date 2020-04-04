Зеленский: Во время пандемии коронавируса мир должен объединиться

Во время пандемии COVID-19 страны должны поддерживать друг друга.
Об этом отметил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.
"Во время пандемии #COVID19 мир должен объединиться, страны должны поддерживать друг друга. Сегодня 20 лучших украинских врачей прибыли в Италию, чтобы помочь с лечением пациентов. Они привезут домой неоценимый опыт", - написал он.
Під час пандемії #COVID19 світ має єднатися, країни повинні підтримувати одна одну. Сьогодні 20 найкращих українських лікарів прибули до Італії, щоб допомогти з лікуванням пацієнтів. Вони привезуть додому неоціненний досвід. pic.twitter.com/45Kbp3FVdt
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2020
Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.
Сегодня в Италию вылетели 20 врачей - из системы Минздрава и МВД.