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Зеленский: Во время пандемии коронавируса мир должен объединиться

Зеленский: Во время пандемии коронавируса мир должен объединиться
23:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский сообщил, что украинские врачи прибыли в Италию.

Во время пандемии COVID-19 страны должны поддерживать друг друга.

Об этом отметил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский.

"Во время пандемии #COVID19 мир должен объединиться, страны должны поддерживать друг друга. Сегодня 20 лучших украинских врачей прибыли в Италию, чтобы помочь с лечением пациентов. Они привезут домой неоценимый опыт", - написал он.

 

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Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

Сегодня в Италию вылетели 20 врачей - из системы Минздрава и МВД.

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Президент, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
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