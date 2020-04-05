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В столице - новая смерть от COVID-19

В столице - новая смерть от COVID-19
10:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Глава КГГА Виталий Кличко рассказал, что происходит в окутанной коронавирусом столице.

За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека, один случай – летальный.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье утром.

"На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели (за минувшие сутки – ред.): 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет; 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет. Один - 71-летний мужчина – скончался", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его информации, 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 - лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

На Ривненщине от коронавируса скончался еще один пациент

"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", - добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на 10:00 воскресенья, 5 апреля, в стране 1251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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