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В Украине продолжает "бушевать" коронавирус

В Украине продолжает "бушевать" коронавирус
10:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Минздрав сообщает, что число зараженных коронавирусом в Украине достигло 1251.

По состоянию на 10:00 воскресенья, 5 апреля, в стране 1251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"За сутки было зафиксировано 156 новых случаев… По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19", - говорится в сводке, опубликованной на странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Согласно информации, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 75 случаев;

  • Волынская область - 19 случаев;

  • Днепропетровская область - 14 случаев;

  • Донецкая область - 8 случаев;

  • Житомирская область - 11 случаев;

  • Закарпатская область - 28 случаев;

  • Запорожская область - 39 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 105 случаев;

  • Кировоградская область - 37 случаев;

  • г. Киев - 225 случаев;

  • Киевская область - 82 случая;

  • Львовская область - 15 случаев;

  • Луганская область - 3 случая;

  • Одесская область - 26 случаев;

  • Полтавская область - 9 случаев;

  • Ровенская область - 38 случаев;

  • Сумская область - 49 случаев;

  • Тернопольская область - 160 случаев;

  • Харьковская область - 1 случай;

  • Херсонская область - 10 случаев;

  • Хмельницкая область - 10 случаев;

  • Черновицкая область - 220 случаев;

  • Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

  • Черниговская область - 7 случаев.

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"Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют", - добавили в Минздраве Украины.

Также в Минздраве напомнили, что положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования.

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Украина, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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