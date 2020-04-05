На Ривненщине от коронавируса скончался еще один пациент

Новости Украины:В Ривненской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса.

В Ривненской области зарегистрировано пятую смерть от COVID-19.

Об этом сообщает Общественное-Ривне.

"В Сарненской ЦРБ скончался пятый инфицированный коронавирусом пациент. Умершему было 77 лет, он – житель села Чудель Сарненского района, в больницу его госпитализировали 27 марта, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее главврач Сарненской ЦРБ Василий Иванюк отмечал, что новые случаи заболевания выявлены у людей, которые связаны или имели контакт с первыми инфицированными.

Также известно, что коронавирус вчера подтвердили у двух работников реанимации районной больницы. Со слов главврача, они на самоизоляции, их состояние близко к удовлетворительному.

Таким образом, по состоянию на субботу на Ривненщине насчитали уже 31 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, пять - летальные (это все жители Сарненского района: три женщины с Тынного, мужчины с Немовичей и села Чудель, им было 61, 58, 62, 66 и 77 лет соответственно), 21 – образец проверяют методом ПЦР.