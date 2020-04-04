На Львовщине уже третий пациент выздоровел от коронавируса

Новости Украины:Во Львовской области третий человек выздоровел от COVID-19.

Во Львовской области выздоровел третий пациент, у которого ранее было обнаружено коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА.

“У 57-летнего мужчины диагностировали COVID-19 после того, как он вернулся из Италии. Первый результат теста на коронавирусной инфекции оказался положительным. Второй и третий — отрицательными. Отметим, что пациент находился на лечении в областной инфекционной клинической больнице”, — сообщили в ЛОГА.

Напоминаем, в Киеве карантин, введенный для ограничения распространения коронавирусной инфекции, может при благоприятных условиях закончиться через 2 недели.

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