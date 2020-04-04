На Львовщине уже третий пациент выздоровел от коронавируса

Во Львовской области выздоровел третий пациент, у которого ранее было обнаружено коронавирус.
Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА.
“У 57-летнего мужчины диагностировали COVID-19 после того, как он вернулся из Италии. Первый результат теста на коронавирусной инфекции оказался положительным. Второй и третий — отрицательными. Отметим, что пациент находился на лечении в областной инфекционной клинической больнице”, — сообщили в ЛОГА.
Напоминаем, в Киеве карантин, введенный для ограничения распространения коронавирусной инфекции, может при благоприятных условиях закончиться через 2 недели.
Как сообщалось ранее:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.