Число заболевших превысило 1 миллион 100 тысяч: карта распространения коронавируса

Новости Украины:По состоянию на утро 4 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 1 100 283 человек.

По состоянию на утро субботы, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Карта распространения коронавируса

Source: Johns Hopkins CSSE / gisanddata.maps.arcgis.com Get the data Created with Datawrapper

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (около 277 тыс.) — почти 32 тыс. новых случаев по итогам 3 апреля и +1,321 смертей;

Италия (119 827) — свыше 4,5 тыс. новых пациентов за сутки, +766 смертей;

Испания (119 199) — выявлено более 7,9 тыс. новых случаев за 3 апреля, +850 смерть;

Германия (91 152) — более 6,3 тыс. новых случаев за 2 апреля, +168 смертей. По итогам 3 апреля страна впервые поднялась на четвертое место в списке, обогнав КНР;

Франция занимает шестое место (82 165 случаев в целом, более 1,2 тыс. смертей за сутки — впервые такой высокий показатель);

Китай (81 620) — 31 новых больных за сутки и +4 смертей.

Далее следуют Иран (53 183) и Великобритания (38 168). Закрывают десятку Турция (20 921) и Швейцария (19 606)

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, 18 - у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Хубэй) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 326 человек, зарегистрировано 81 639 случаев заболевания, из них 888 - ввезенных из-за границы.

В Южной Корее - 10 156 инфицированных и 177 сметных случаев.

Более 228 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 59 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (13 915), Испанию (10 348) и США (6 070). Четвертое место в мире по числу умерших теперь занимает Франция (5 387) и лишь пятое место — Китай (3 318).

На данный момент на планете более 829 тыс. активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 119 827

Испания — 119 199

Германия — 91 152

Франция — 82 165

Великобритания — 38 168

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось почти на 200 человек. Всего по официальным данным на 4 апреля в стране насчитывается 1072 больных. Количество смертей из-за COVID-19 выросло до 27.

Статистика по областям на 4 апреля

Киев - 180 инфицированных (3 летальных случая). В столице больше всего зараженных коронавирусом и уже 3 смерти из-за COVID-19. Первый случай коронавируса здесь был зарегистрирован 16 марта. За сутки подтвердили 28 новых случаев заболевания. В частности, заражен ребенок в возрасте 1 год. В Киеве начали работать мобильные бригады врачей, которые тестируют граждан на коронавирус дома.

Черновицкая область - 171 инфицированный (5 летальных). Этот регион занимает вторую позицию по количеству зараженных коронавирусом в Украине. Именно в Черновцах сообщили о первом случае COVID-10 по все стране. В медицинских заведениях Черновицкой области находится 101 пациент, у 48 из них подтвержден коронавирус, у других его подозревают.

Тернопольская область - 114 инфицированных (2 летальный случай). Не смотря на то, что в этой области первый случай COVID-19 зафиксировали в середине марта, эта область занимает третью позицию по количеству зараженных. Первая смерть зафиксирована 25 марта. Также инфекция подтвердилась у мэра города Монастыриска Андрея Стара. 3 марта в Тернопольской области подтвердили еще один летальный исход от коронавируса COVID-19, скончалась 57-летняя женщина с Козова.

Ивано-Франковская область - 74 инфицированных (5 летальных случая). Первый случай инфицирования в регионе зафиксирован 19 марта у женщины, которая позже умерла. Еще одна женщина умерла после родов, но родила она здорового ребенка. Также скончалась 60-летняя женщина и еще одна роженица с подозрением на коронавирус.

Киевская область - 70 инфицированных (3 летальных случая). Первое заражение COVID-19 в Киевской области подтвердили 17 марта. Более половины больных лечится дома, еще 308 человек находятся с подозрением на коронавирус. 4 случаи COVID-19 выявлено у детей. 29 марта умерли двое людей.

Черкасская область - 55 инфицированных. В Черкасской области о первом случае коронавируса сообщили 22 марта. Много зараженных в городе Камянка.

Винницкая область - 61 инфицированный. Первое подтверждение COVID-19 зафиксировано 25 марта. 27 марта в Виннице заболели 5 медиков. Среди зараженных также 6 детей. 2 апреля в Виннице от коронавирусной инфекции выздоровел первый пациент. Еще подозревают коронавирус у 61 человека.

Сумская область - 26 инфицированных (3 летальных случая). Впервые инфекция была обнаружена 25 марта у 78-летней женщины, которая умерла в тот же день. По данным ОГА, в области насчитывается 6 семей, которые болеют коронавирусной инфекцией.

Запорожская область - 28 инфицированных. О первых 5 случаях COVID-19 в области сообщили 25 марта. Выздоровела одна пациентка. За последние сутки заболело еще 6 человек, все они находятся в изоляции. За сутки заразились 6 человек. В частности, г. Запорожье - 12, г. Бердянск - 1, г. Мелитополь - 13, Мелитопольский р-н - 2.

Ровенская область - 25 инфицированных (3 летальных случая). Инфицирование COVID-19 первый раз было зафиксировано 27 марта у 9 жителей села Тынное, где позже скончались три человека. Две женщины, которым был установлен диагноз COVID-19, ждут выписку. По состоянию на 3 апреля в области проверяют 18 подозрений на коронавирус.

Закарпатская область - 24 инфицированных. Первый официально подтвержденный случай инфицирования COVID-19 зафиксирован 26 марта у 69-летней жительницы Мукачева. За сутки сообщили о 22 новых случаях заражения коронавирусом.

Одесская область - 22 инфицированных. Первый случай заражения был подтвержден в 24 марта. По сообщению ОГА, 3 апреля лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждены 4 новых случая COVID-19. По словам пациентов, только один из них приехал из страны ЕС.

Львовская область - 13 инфицированных. В регионе первый случай коронавируса подтвердился 20 марта. 3 апреля заразились два врачи. За сутки в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилась еще 15 человек. Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больницы - 46 человек. На самоизоляции находятся 158 человек

Днепропетровская область - 14 инфицированных. Первое подтверждение коронавируса в области было получено 19 марта. 3 апреля вирус поборол 71-летний мужчина. В области определили 18 госпитальных баз, которые первыми будут принимать больных коронавирусом.

Волынская область - 10 инфицированных. Первый случай заражения в области подтвердился 25 марта у ребенка. Заразился директор городской клинической больницы. С подозрением на коронавирусную инфекцию в области – 18 человек.

Донецкая область - 8 инфицированных. Коронавирус в регионе первый раз был подтвержден 18 марта у жителя Мариуполя. Болеют 6 мариупольцев, жительница Бахмута, и женщина из Белозерского.

Кировоградская область - 15 инфицированных. Впервые заражение было обнаружено 29 марта. За сутки количество зараженных увеличилось вдвое.

Житомирская область - 6 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай в области был официально подтвержден 12 марта у жительницы Радомышль, которая умерла на следующий день. По последним данным COVID-19 установили у женщины 1941 года в Житомире, которая поступила из Испании и у двух мужчин, 1970 и 1971 года в Коростене, которые встречали близкого человека в Борисполе. Один из зараженных в тяжелом состоянии.

Хмельницкая область - 7 инфицированных. Первый случай COVID-19 в Хмельницкой области был подтвержден 27 марта. По сообщению ОГА, контрольный PLR-тест одной больной показал отрицательный результат.

Полтавская область - 8 инфицированных. В Полтавской области коронавирус был зафиксирован неделю назад у жительницы Кременчуга. Сейчас 5 зараженных в Кременчуге, 2 - в Горишних Плавнях и 1 - в Машевке.

Херсонская область - 4 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай заражения в области подтвердили 25 марта. Новых случаев коронавируса в области не зафиксировано. У 68-летней медсестры Олешковской районной больницы подтвердился COVID-19 после смерти.

Луганская область - 3 инфицированных. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 25 марта. В этой области с 28 марта действуют ограничения на въезд.

Черниговская область - 3 инфицированных. О первом случае коронавируса в этой области сообщили 26 марта. Тогда заразился житель Борзнянского района. По данным местной ОГА, 31 марта был зафиксирован третий случай заражения.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первый случай COVID-19 был подтвержден 28 марта. По сообщению ОГА, 2 апреля в Харькове с подозрением на коронавирус умер мужчина. Сейчас зафиксировано 15 подозрений на коронавирус.

Николаевская область – инфицированных нет. И это пока единственная область Украины, где инфекция официально не подтверждена. По состоянию на 2 апреля зафиксировано 10 человек с подозрением на COVID-19.

Напоминаем, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине было 942 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.