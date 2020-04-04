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В Украине уже более тысячи случаев заражения коронавирусом

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В Украине уже более тысячи случаев заражения коронавирусом
01:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В ЦОЗ сообщили, что коронавирус подтвердили у 1072 человек.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине ПЦР-исследованием лабораторно подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Всего зафиксировано 27 смертельных случаев от Covid-19 в Украине. В целом 23 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, исследование проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины и областные лабораторные центры. Анализируются образцы не только людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

В целом с начала года ЦОЗ получил 4893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Напоминаем, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине было 942 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

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Украина, Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19.
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