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Китай резко ответил на обвинения США в сокрытии масштабов коронавируса

Китай резко ответил на обвинения США в сокрытии масштабов коронавируса
07:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Китае резко ответили на упреки разведки США о сокрытии истинных последствий нового коронавируса.

В Китае ответили на обвинения разведки США о сокрытии истинных масштабов нового коронавируса. Обвинения назвали "откровенной попыткой поставить политические интересы выше человеческой жизни", сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

Это произошло на следующий день после того, как Bloomberg со ссылкой на секретный отчет Белого дома сообщил, что публичная отчетность Китая является неполной и, вероятно, поддельной.

В посольстве Китая в Вашингтоне заверили, что Пекин "полностью исполнил свою обязанность по отчетности, предусмотренной Международными медицинскими регламентами, и обновляет статистику новых и летальных случаев открытым, прозрачным и ответственным способ".

"Правительство Китая из сильного чувства ответственности за здоровье своих людей предпринял наиболее комплексные и жесткие меры в борьбе с пандемией, - говорится в сообщении. - Клевета и перевод вины не могут помочь компенсировать потерянное время. А также они не могут скрыть некомпетентность некоторых людей в сдерживании усилий или их пренебрежительные попытки поставить политические интересы выше человеческой жизни".

Ранее Трамп заявлял, что сведения о вирусе, которые сообщает Китай, вероятно "слишком легкие", однако он не получал отчет разведки о том, что страна скрывает масштабы эпидемии.

Также президент добавил, что США и Китай поддерживают постоянную связь и что Пекин потратит 250 миллиардов долларов на покупку американской продукции.

В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса

Вице-президент Майк Пенс также предполагал, что если бы Китай был более откровенным, то США могли бы избежать такого количества жертв. Скептицизм в отношении официальных цифр наблюдался как за границами Китая, так и внутри страны.

Китайское правительство неоднократно пересматривал свою методологию подсчетов случаев заболевания коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей без симптомов, и только на этой неделе добавил к общей сумме свыше 1500 бессимптомных случаев коронавируса.

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Все по теме:

Китай, США, Ухань, Хубэй, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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