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В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса

В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса
07:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Китае 4 апреля объявлен общенациональный день памяти жертв коронавирусной эпидемии.

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае.

Как сообщает агентство "Синьхуа", в стране будут приспущены флаги, отменены все развлекательные общественные мероприятия, передает kommersant.

Отмечается, что в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

"4 апреля ровно в 10 часов китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби", - говорится в сообщении.

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Как известно, от коронавируса в Китае умерли 3,3 тыс. человек. Вспышка пришлась на январь-февраль.

Напомним, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случаи заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже было обнаружено 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.

Кроме того, отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.

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Все по теме:

Китай, США, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Covid-19, Памяти жертв коронавирусной эпидемии.
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