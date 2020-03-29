Китайский Хубэй вновь открыт для пассажирских и грузовых самолетов

Китайская провинция Хубэй возобновила авиасообщение после двухмесячного закрытия, исключением остается столица провинции город Ухань, где находился эпицентр распространения коронавируса.
Об этом сообщает Xinhua.
"Служба гражданской авиации начала возобновлять авиаперелеты в провинции Хубэй в центральном Китае после приостановки в целях контроля за вспышкой коронавируса в январе", - говорится в сообщении.
По данным Администрации гражданской авиации Китая, все пассажирские и грузовые рейсы на внутренних воздушных линиях через аэропорты в Хубэе были возобновлены. Исключением является международный аэропорт Тяньхэ в столице провинции Ухане.
25 марта в Хубэе также отменили ограничения на выезд во всех районах, кроме Уханя. В частности все контрольно-пропускные пункты на выездах со скоростных автомагистралей, автомагистрали национального и провинциального уровня были вновь открыты в течение двух дней.
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