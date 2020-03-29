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Китай временно ограничил въезд для иностранцев

Китай временно ограничил въезд для иностранцев
06:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Китая решили закрыть границы для иностранцев.

С целью противодействия распространению коронавируса Китай временно запретил въезд гражданам других стран.

Об этом в Facebook информирует Посольство Украины в Китае.

"Согласно решению Министерства иностранных дел КНР и Национального миграционного агентства КНР с целью противодействия распространению COVID-19, 28 марта 2020 года с 00 часов 00 минут временно прекращен въезд на территорию Китайской Народной Республики для иностранцев (в т.ч. граждан Украины), имеющих действительные въездные визы или право на постоянное или временное проживание в КНР", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что запрет на въезд не распространяется на владельцев дипломатических и служебных паспортов и лиц, имеющих действующую визу для осуществления международных пассажирских и грузовых перевозок (тип С).

Напоминаем,в международном аэропорту м.Сямень (КНР) происходит загрузка самолета очередной партией противоэпидемических средств, которые отправятся в Украину, сообщили в украинском посольстве в Китае.

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Китай, Граница, Пандемия, Коронавиурс.
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