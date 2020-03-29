Коронавирус в мире: свежие данные по распространению пандемии

По состоянию на 15:00 киевскому времени воскресенья в мире насчитывалось 672 666 человек, инфицированных Covid-19, скончались 31 845 человек, поправились почти 140 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире составило 678 720.
Газета и университет ведут электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения США, где, по информации South China Morning Post, зафиксировано 122 666 инфицированных и 2488 летальных случаев. Университет Хопкинса сообщает о 124 686 заразившихся.
В Европе по числу заболевших и летальных исходов лидирует Италия. По состоянию на 15:00 воскресенья, в этой стране зарегистрировано 10023 жертв инфекции (рост за сутки на 889). Всего зарегистрировано 92 472 больных.
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 44 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэнань). Всего насчитывается 693 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,3 тыс. человек, зарегистрировано 81 439 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3182, заболели 67 801.
South China Morning Post информирует, что в Испании зарегистрировано 78 797 случаев заболевания (скончались 6528), Германии - 57 695 (433), Франции - 38 105 (2317), Великобритании - 17 312 (1021), Швейцарии - 14 076 (264). В Иране насчитывается 38,309 тыс. больных и 2,640 тыс. скончавшихся.
Данные газеты и университета постоянно корректируются по мере поступления информации от властей соответствующих стран.
Что происходит в Украине:
По состоянию на 10:30 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.
В аэропорт "Борисполь" прибыл уже второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции и военных.
В Киеве проводят инспекции и будут наказывать за нарушение карантина.
Украинцев, которые в ближайшие дни будут возвращаться на родину из-за рубежа, будут помещать на обязательную обсервацию.
За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины пропустили на территорию государства более 16 тысяч наших граждан, которые вернулись из-за границы.
За последние сутки в Кировоградской области зарегистрировали 4 случая заболеваемости COVID-19: около 500 человек отправили на карантин из числа тех, кто контактировал с больными.