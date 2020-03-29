Столичный карантин: Нарушителей ждут штрафы от 17 тысяч (Фото)

В Киеве проводят инспекции и будут наказывать за нарушение карантина.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в Facebook.
"В нашем городе 74 человека имеют подтверждение инфицирования COVID19. Но до сих пор не все осознают значение слова карантин и ответственность. Карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками. За его сознательное несоблюдение - штраф", - подчеркнул Пантелеев.
Он отметил, что за нарушения противоэпидемических мер полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум - 17 гривень).
Также он отметил, что костры в лесах и парках запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф – от 340 до 1360 гривень.
Напомним:
Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти, в мире выявлено уже более 665 000 случаев. По состоянию на 21:00 28 марта, подтверждено 664 924 случаев заражения коронавирусом, 30 848 человек умерли от инфекции, 140 222 выздоровели.
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