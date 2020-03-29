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Столичный карантин: Нарушителей ждут штрафы от 17 тысяч (Фото)

Столичный карантин: Нарушителей ждут штрафы от 17 тысяч (Фото)
10:33 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине усилили карантинные меры и ввели контроль за соблюдением режима самоизоляции для зараженных граждан.

В Киеве проводят инспекции и будут наказывать за нарушение карантина.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в Facebook.

"В нашем городе 74 человека имеют подтверждение инфицирования COVID19. Но до сих пор не все осознают значение слова карантин и ответственность. Карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками. За его сознательное несоблюдение - штраф", - подчеркнул Пантелеев.

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Он отметил, что за нарушения противоэпидемических мер полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум - 17 гривень).

Также он отметил, что костры в лесах и парках запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф – от 340 до 1360 гривень.

Напомним: 

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Все по теме:

Киев, Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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