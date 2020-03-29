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Средства защиты для врачей и силовиков: Из Китая прибыл уже второй самолет(Фото)

Средства защиты для врачей и силовиков: Из Китая прибыл уже второй самолет(Фото)
10:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с рапространением коронавируса Украина договорилась с Китаем о поставках средств защиты для медиков и военных.

В аэропорт "Борисполь" прибыл уже второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции и военных.

Об этом в Facebook написал заместитель руководителя Офиса Президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Кирилл Тимошенко. 

"Второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе. 300 тыс респираторов, 35 тыс костюмов защиты 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины", - сообщил он.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта

Тимошенко также добавил, что самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета, это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты. Также ночью ожидаем 100 тыс ПЦР-тестов отдельной доставкой", - сказал чиновник.

В мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142368 человек выздоровели.

Напомним: 

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Украина, Китай, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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