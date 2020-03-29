Четыре зараженных и полтысячи на карантине: Какая ситуация в Кировоградской области

За последние сутки в Кировоградской области зарегистрировали 4 случая заболеваемости COVID-19: около 500 человек отправили на карантин из числа тех, кто контактировал с больными.
Об этом во время брифинга сегодня, 29 марта, сообщил глава ОГА Андрей Балонь.
"Это 3 жителя Кропивницкого и один - Долинского района. Их состояние средней тяжести, у всех признаки пневмонии. Все они за границей не были, однако контактировали с теми, кто недавно оттуда вернулся. Сейчас проверяют на коронавирус всех стационарных больных с пневмонией. Собственно, из их числа и люди, у которых заболеваемость подтвердили. Проверяют всех, кто контактировал с больными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около полутысячи человек, которые общались с заболевшими - на самоизоляции.
"Ввели дополнительные карантинные меры - развернуты санитарные блокпосты на въездах в областной центр. Дополнительное внимание уделят Долинской и Александровке, ведь она граничит с Каменкой Черкасской области, где диагностировали 18 случаев заболеваемости коронавирусом. А один житель Каменки ездил по медпомощью в Александровку", - сообщил Балонь.
Также указано об ограничении пребывания на детских и спортивных площадках детей с родителями. Также будут продолжать дезинфекцию публичных общественных мест.
"Кировоградская область имеет достаточное количество быстрых тестов. Сейчас определили 5 больниц, где будут лечить больных коронавирусом", - резюмировал глава ОГА.
Как сообщалось ранее, по словам заслуженного врача Украины Константин Ярынича, украинские регионы не готовы к эпидемии.
Напомним:
По состоянию на 10:30 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.
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