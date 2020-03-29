Четыре зараженных и полтысячи на карантине: Какая ситуация в Кировоградской области

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Кировоградской области зарегистрировали уже 4 случая заражения.

За последние сутки в Кировоградской области зарегистрировали 4 случая заболеваемости COVID-19: около 500 человек отправили на карантин из числа тех, кто контактировал с больными.

Об этом во время брифинга сегодня, 29 марта, сообщил глава ОГА Андрей Балонь.

"Это 3 жителя Кропивницкого и один - Долинского района. Их состояние средней тяжести, у всех признаки пневмонии. Все они за границей не были, однако контактировали с теми, кто недавно оттуда вернулся. Сейчас проверяют на коронавирус всех стационарных больных с пневмонией. Собственно, из их числа и люди, у которых заболеваемость подтвердили. Проверяют всех, кто контактировал с больными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около полутысячи человек, которые общались с заболевшими - на самоизоляции.

"Ввели дополнительные карантинные меры - развернуты санитарные блокпосты на въездах в областной центр. Дополнительное внимание уделят Долинской и Александровке, ведь она граничит с Каменкой Черкасской области, где диагностировали 18 случаев заболеваемости коронавирусом. А один житель Каменки ездил по медпомощью в Александровку", - сообщил Балонь.

Также указано об ограничении пребывания на детских и спортивных площадках детей с родителями. Также будут продолжать дезинфекцию публичных общественных мест.

"Кировоградская область имеет достаточное количество быстрых тестов. Сейчас определили 5 больниц, где будут лечить больных коронавирусом", - резюмировал глава ОГА.

Как сообщалось ранее, по словам заслуженного врача Украины Константин Ярынича, украинские регионы не готовы к эпидемии.

Напомним: