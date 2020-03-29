Самоизоляция обязательна: За сутки в Украину вернулось еще более 16 тыс человек

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире тысячи граждан Украины ежедневно возвращаются домой.

За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины пропустили на территорию государства более 16 тысяч наших граждан, которые вернулись из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, сообщается, что в числе украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5700 человек прибыли без собственного транспорта.

Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту "Борисполь". Эти граждане прибыли 21 чартерным и специальным авиарейсом.

Также вчера Украины оставили 5,3 тысячи иностранцев, которых оформлено на выезд.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 16 тысяч человек. Лицам, которые прибыли в Украину в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщили в ГПСУ.

Напомним: