Самоизоляция обязательна: За сутки в Украину вернулось еще более 16 тыс человек

За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины пропустили на территорию государства более 16 тысяч наших граждан, которые вернулись из-за границы.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Так, сообщается, что в числе украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5700 человек прибыли без собственного транспорта.
Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту "Борисполь". Эти граждане прибыли 21 чартерным и специальным авиарейсом.
Также вчера Украины оставили 5,3 тысячи иностранцев, которых оформлено на выезд.
"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 16 тысяч человек. Лицам, которые прибыли в Украину в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщили в ГПСУ.
Напомним:
Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти, в мире выявлено уже более 665 000 случаев. По состоянию на 21:00 28 марта, подтверждено 664 924 случаев заражения коронавирусом, 30 848 человек умерли от инфекции, 140 222 выздоровели.
В столицу с утра прибыл спецпоезд сообщением "Москва-Киев", который доставил пожелавших выехать из РФ граждан Украины.
У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса обнаружили коронавирус.