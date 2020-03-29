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COVID-19 в Украине: Количество зараженных возросло до 418

COVID-19 в Украине: Количество зараженных возросло до 418
10:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине медики ведут ежедневную отчетность количества зараженных.

По состоянию на 10:30 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Так, в течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

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Случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 22 случая;

  • Волынская обл. - 2 случая;

  • Днепропетровская обл. - 6 случаев;

  • Донецкая обл. - 2 случая;

  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаи;

  • Закарпатская обл. - 1 случай;

  • Запорожская обл. - 11 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случаев;

  • м. Киев - 82 случая;

  • Киевская обл. - 45 случай

  • Кировоградская обл. - 4;

  • Львовская обл. - 5 случаев;

  • Луганская обл. - 2 случая;

  • Одесская обл. - 8 случаев;

  • Полтавская обл. - 1 случай;

  • Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных)

  • Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный)

  • Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный)

  • Харьковская обл. - 1 случай;

  • Херсонская обл. - 1 случай;

  • Хмельницкая обл. - 1 случай;

  • Черкасская обл. - 46 случаев;

  • Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;

  • Черниговская обл. - 1 случай. 

Отмечается, что случаи из Днепропетровской области и Николаевской области сняли с учета и зарегистрированы в г. Киеве.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. 

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине было 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним: 

  • Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти, в мире выявлено уже более 665 000 случаев. По состоянию на 21:00 28 марта, подтверждено 664 924 случаев заражения коронавирусом, 30 848 человек умерли от инфекции, 140 222 выздоровели.

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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