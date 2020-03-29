COVID-19 в Украине: Количество зараженных возросло до 418

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине медики ведут ежедневную отчетность количества зараженных.

По состоянию на 10:30 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Так, в течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 22 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 6 случаев;

Донецкая обл. - 2 случая;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаи;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случаев;

м. Киев - 82 случая;

Киевская обл. - 45 случай

Кировоградская обл. - 4;

Львовская обл. - 5 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 8 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных)

Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 1 случай;

Черкасская обл. - 46 случаев;

Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 1 случай.

Отмечается, что случаи из Днепропетровской области и Николаевской области сняли с учета и зарегистрированы в г. Киеве.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине было 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним: