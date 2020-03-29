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Принудительная обсервация: Аваков анонсировал правила для прибывающих из-за границы украинцев (Видео)

Принудительная обсервация: Аваков анонсировал правила для прибывающих из-за границы украинцев (Видео)
10:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире в Украине введут еще более усиленный контроль для вернувшихся из-за рубежа граждан.

Украинцев, которые в ближайшие дни будут возвращаться на родину из-за рубежа, будут помещать на обязательную обсервацию.

Об этом в эфире канала "Украина" рассказал глава МВД Арсен Аваков.

"Все те люди, кто приходит, мы их всех будем забирать. И в следующие дни будут, в том числе, и специальные авиарейсы, где мы заберем людей из Въетнама, из Бангкока, из дальних странствий. Но будет другой режим. Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку, и обсервацию принудительную. И только потом – тест, и потом они идут на свободу. То есть, мы немного ужесточили режим даже для своих граждан", - отметил он.

Эвакуированные из РФ: В Украину прибыл спецпоезд "Москва-Киев" с украинцами (Видео)

Напомним: 

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Украина, Карантин, Арсен Аваков, Заражение, Коронавирус, Обсервація.
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