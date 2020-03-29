В США уже более 2 тыс человек умерли от коронавируса

За последние три дня количество умерших от коронавирусной инфекции в США выросло вдвое, превысив 2 тысячи.
Несмотря на карантинные меры стало значительно больше и инфицированных американцев.
В субботу показатель смертности в США от Covid-19 преодолел двухтысячную отметку, и по последним официальным данным, достиг 2026 человек.
В то же время за сутки количество инфицированных в США выросло со 100 тыс. до более чем 121 тыс. чел. С начала пандемии выздоровели после болезни 1072 пациента.
Всего в мире подтверждено более 660 тыс. случаев Covid-19, 30 652 больных умерли, почти 140 тыс. излечились.
По последним данным, в Украине подтверждено 356 случаев коронавируса. Девять заболевших скончались, пятеро выздоровели.