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СМИ: Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории

СМИ: Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории
01:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В разведке США считают, что Китай соврал о количестве больных и погибших от коронавируса.

Отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.

Об этом сообщило в среду американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три официальных источника в администрации США.

"Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, уменьшив в своих докладах как общее количество заболеваний, так и летальных исходов от этой болезни", - сообщили американские чиновники на условиях анонимности.

Они не вдавались в детали разведывательного отчета, сославшись на секретность информации. Однако, чиновники подчеркнули, что данные американской разведки указывают на сознательное приуменьшение китайскими властями последствий COVID-19.

При этом указывается на то, что китайское правительство постоянно меняло методологию подсчета больных. Кроме того, в отчете говорится о тысячах урн для погибших в провинции Хубэй.

Вспышка коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Официальный Пекин публично сообщил только о 82 тыс. случаев заболевания и 3,3 тыс. смертей. В США сейчас насчитывается более 200 тыс. инфицированных человек и более 4 тыс. летальных случаев.

Как заявил в связи с этим вице-президент США Майк Пенс, мир лучше бы подготовился к пандемии, если бы Китай рассказал о реальном положении вещей. В то же время, координатор команды Белого дома по реагированию на вспышку коронавируса Дебора Биркс сказала во вторник, что официальная отчетность Китая бралась за основу для изучения природы вируса и расчета моделей распространения болезни в других регионах мира.

Напомним: 

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Китай, США, Коронавирус.
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