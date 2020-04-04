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В Ухане ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек

В Ухане ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек
09:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем.

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений медиков, размещенные в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях города.

"Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", - отмечают эксперты.

Ученые утверждают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, могут ли кошки заразить людей. Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы.

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Ученые пока не могут сказать, как именно заразились бродячие кошки. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

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На сегодня тестов на коронавирус для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Как утверждают биологи, на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось почти на 200 человек. Всего по официальным данным на 4 апреля в стране насчитывается 1072 больных. Количество смертей из-за COVID-19 выросло до 27.  

Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.

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ВОЗ, Кошка, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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