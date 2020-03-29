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В Бельгии кошка подхватила Covid-19 от своего хозяина

В Бельгии кошка подхватила Covid-19 от своего хозяина
22:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В Бельгии кошка заболела коронавирусом, подхватив его от хозяина.

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на бельгийское Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA).

Факт заражения выявили сотрудники факультета ветеринарии Льежского университета. По словам вирусолога Эмманюэля Андре, речь идет об отдельном случае – "подобное, по всей видимости, может происходить после тесного контакта между животными и зараженными людьми".

При этом, отмечает он, нет оснований считать, что животные могут быть переносчиками, способствующими развитию эпидемии.

Специалисты AFSCA также указывают, что вероятность передачи вируса от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительна.

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Ранее СМИ сообщили об инфицировании двух собак от их владельца в Гонконге. В то время как у собак не было зафиксировано никаких симптомов, кошка страдала "от временных затруднений с дыханием и проблем с работой пищеварительного тракта", отмечают ветеринары.

В качестве меры предосторожности AFSCA настоятельно рекомендует соблюдать стандартные правила гигиены при общении с домашними животными: избегать тесного контакта, мыть руки, не позволять животным лизать ваше лицо.

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Бельгия, Кошка, Коронавирус, Домашний любимец.
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