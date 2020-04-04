Как понять, что кашель вызван именно заражением COVID-19

Новости шоу бизнеса:COVID-19 способна вызвать серьезные осложнения, включая проблемы с дыханием, сильную пневмонию, смерть.

Многим сегодня известно, что кашель является одним из симптомов заражения коронавирусом и развития COVID-19.

Как сообщается, известно, что заражение коронавирусом способствует развитию пневмонии, и заболевшие рассказывали о таких симптомах поражающей легкие инфекции COVID-19, как затрудненное дыхание, лихорадка, кашель.

"Кашель может вызываться разными причинами, поэтому важно понимать, насколько серьезный он у вас", - пишет издание Express.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно каждый пятый заболевший человек заболевает сильно – у пациентов развиваются тяжелая пневмония, дыхательная недостаточность, им может потребоваться кислород или искусственная вентиляция легких.

Некоторые наблюдения показывают, что респираторные симптомы могут ухудшаться, когда пациент вступает в свою вторую неделю болезни. То есть, примерно через восемь, девять дней после заражения.

Какой тип кашля связан с коронавирусом?

Нужно прежде всего обратить внимание на сухой кашель. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) констатируют: кашель в течение часа и более, а также минимум три эпизода кашля в течение дня могут сигналить о заражении COVID-19.

Также на заболевание указывает качество кашля. По словам ученых, коронавирус вызывает более тяжелые по ощущениям приступы. Кашель, возникающий при простуде, по сравнению с ним умеренный.

Медики призвали всех, у кого имеются озноб и кашель, обязательно самоизолироваться.

"Следите за своими симптомами, не всем болеющим COVID-19 требуется госпитализация. Однако важно контролировать свои симптомы на второй неделе болезни. Даже если они слабые, стоит позвонить врачу и сообщить о них, чтобы тот смог оценить возможный риск", - поделились рекомендацией эксперты.