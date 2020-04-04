Скачать
Суббота, 04.04.2020
Итоги дня 3 апреля: коронавирус, помощь Всемирного банка и прогнозы Кабмина
Итоги дня 3 апреля: коронавирус, помощь Всемирного банка и прогнозы Кабмина
Число заболевших превысило 1 миллион 100 тысяч: карта распространения коронавируса
Число заболевших превысило 1 миллион 100 тысяч: карта распространения коронавируса
Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
Василий теплый: приметы и обряды 4 апреля
Василий теплый: приметы и обряды 4 апреля

Как понять, что кашель вызван именно заражением COVID-19

Как понять, что кашель вызван именно заражением COVID-19
08:17 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:COVID-19 способна вызвать серьезные осложнения, включая проблемы с дыханием, сильную пневмонию, смерть.

Многим сегодня известно, что кашель является одним из симптомов заражения коронавирусом и развития COVID-19.

Как сообщается, известно, что заражение коронавирусом способствует развитию пневмонии, и заболевшие рассказывали о таких симптомах поражающей легкие инфекции COVID-19, как затрудненное дыхание, лихорадка, кашель.

"Кашель может вызываться разными причинами, поэтому важно понимать, насколько серьезный он у вас", - пишет издание Express.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно каждый пятый заболевший человек заболевает сильно – у пациентов развиваются тяжелая пневмония, дыхательная недостаточность, им может потребоваться кислород или искусственная вентиляция легких.

Некоторые наблюдения показывают, что респираторные симптомы могут ухудшаться, когда пациент вступает в свою вторую неделю болезни. То есть, примерно через восемь, девять дней после заражения.

Какой тип кашля связан с коронавирусом?

Нужно прежде всего обратить внимание на сухой кашель. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) констатируют: кашель в течение часа и более, а также минимум три эпизода кашля в течение дня могут сигналить о заражении COVID-19. 

В чем разница кашля при коронавирусе и простуде

Также на заболевание указывает качество кашля. По словам ученых, коронавирус вызывает более тяжелые по ощущениям приступы. Кашель, возникающий при простуде, по сравнению с ним умеренный.

Медики призвали всех, у кого имеются озноб и кашель, обязательно самоизолироваться.

"Следите за своими симптомами, не всем болеющим COVID-19 требуется госпитализация. Однако важно контролировать свои симптомы на второй неделе болезни. Даже если они слабые, стоит позвонить врачу и сообщить о них, чтобы тот смог оценить возможный риск", - поделились рекомендацией эксперты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Заболевания, Инфекция, Кашель, Коронавирус, Советы медиков, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
02 Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)
03 Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04 ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
05 В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВФ: Коронавирус затормозил мировую экономику
МВФ: Коронавирус затормозил мировую экономику
Во Франции от коронавируса умер украинец
Во Франции от коронавируса умер украинец
На Донбассе 16 раз вражеских обстрелов, силы ООС ликвидировали трех боевиков
На Донбассе 16 раз вражеских обстрелов
Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство
Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь