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Кличко: В столице карантин может закончится через две недели

Кличко: В столице карантин может закончится через две недели
18:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с соблюдением ограничений в Киеве при благоприятном раскладе карантин закончится через две недели.

В Киеве карантин, введенный для ограничения распространения коронавирусной инфекции, может при благоприятных условиях закончиться через 2 недели.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио Свобода, в ответ на вопрос, как он оцениваете, быстро ли закончится карантин. 

"Я надеюсь, что скоро. Надеюсь. Что касается ограничения карантина в городе Киеве, мы можем через 2 недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепь передачи инфекции от человека к человеку оборвалась", - сказал Кличко

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Он добавил, что нужно пройти вызов финансовых испытаний для каждого, для бюджета и города, и каждой семьи. "Но если мы будем ответственно относиться к каждому шагу, к советам и ко всем действиям, мы сможем это преодолеть. Я убежден в этом", - подчеркнул мэр столицы.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине будут усилены ограничительные меры. В частности, нельзя будет находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски.

Напомним:

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Киев, Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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