Кличко: В столице карантин может закончится через две недели

В Киеве карантин, введенный для ограничения распространения коронавирусной инфекции, может при благоприятных условиях закончиться через 2 недели.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио Свобода, в ответ на вопрос, как он оцениваете, быстро ли закончится карантин.
"Я надеюсь, что скоро. Надеюсь. Что касается ограничения карантина в городе Киеве, мы можем через 2 недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепь передачи инфекции от человека к человеку оборвалась", - сказал Кличко
Он добавил, что нужно пройти вызов финансовых испытаний для каждого, для бюджета и города, и каждой семьи. "Но если мы будем ответственно относиться к каждому шагу, к советам и ко всем действиям, мы сможем это преодолеть. Я убежден в этом", - подчеркнул мэр столицы.
Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.
С 6 апреля в Украине будут усилены ограничительные меры. В частности, нельзя будет находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.