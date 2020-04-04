В "Укроборонпроме" обнаружили первый случай коронавируса

Новости Украины:У работника киевского предприятия "Укроборонпрома" обнаружили коронавирус – он находился дома.

Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом. Случай зарегистрирован не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больной работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с начала карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников.

Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких – все они находятся дома на обсервации.

На самом предприятии проведены противоэпидемиологические мероприятия, помещение, где два недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.

В "Укроборонпроме" рассказали, что больной – летний токарь, последний раз был на работе 20 марта, с тех пор находился дома из-за того, что предприятие на время карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома, почувствовал ухудшение здоровья, вызвал "скорую" и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из столичных больниц.

Руководство концерна находится в постоянном контакте с семьей больного.

"Это – первый и пока единственный случай заболевания работника государственного оборонного предприятия из состава "Укроборонпром", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что со введением карантина большая часть оборонных предприятий концерна перешли в простой – на частичный режим работы, и почти на 65% уменьшили количество ежедневно работающих рабочих. В самом концерне и компаниях-спецекспортерах дистанционно работают 80% работников.

Сообщается также, что еще до введения национального карантина по распоряжением генерального директора концерна Айвараса Абромавичуса в ДК "Укроборонпром" и на всех предприятиях концерна образовали штабы быстрого реагирования COVID-19, которые разрабатывают и внедряют на предприятиях меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, обеспечивают коллективы средствами индивидуальной безопасности, ведут информационно-разъяснительную работу и контролируют состояние здоровья работников.

На всех предприятиях три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры работников и посетителей, закрыты столовые и кафетерии, ограничен доступ посторонних лиц, отменены все зарубежные командировки, введен режим финансовой экономии. Одновременно осуществляются закупки необходимых средств индивидуальной защиты для работников концерна и предприятий, все остальные расходы, которые не являются критическими, заморожены.

Сейчас все предприятия концерна, задействованные в выполнении государственного оборонного заказ, продолжают выполнять контракты, изготавливать и поставлять военную технику для Вооруженных сил Украины и иностранных государств.

Отдельные оборонные предприятия подстраивают свои мощности под производство средств индивидуальной защиты – масок и респираторов, медицинского кислорода для нужд больницы и др.