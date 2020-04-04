Скачать
Суббота, 04.04.2020
Итоги дня 3 апреля: коронавирус, помощь Всемирного банка и прогнозы Кабмина
Итоги дня 3 апреля: коронавирус, помощь Всемирного банка и прогнозы Кабмина
Число заболевших превысило 1 миллион 100 тысяч: карта распространения коронавируса
Число заболевших превысило 1 миллион 100 тысяч: карта распространения коронавируса
Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
Анатолий Ломаченко станет тренером Нурмагомедова
Василий теплый: приметы и обряды 4 апреля
Василий теплый: приметы и обряды 4 апреля

В "Укроборонпроме" обнаружили первый случай коронавируса

В "Укроборонпроме" обнаружили первый случай коронавируса
08:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:У работника киевского предприятия "Укроборонпрома" обнаружили коронавирус – он находился дома.

Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом. Случай зарегистрирован не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больной работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с начала карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников.

Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких – все они находятся дома на обсервации.

На самом предприятии проведены противоэпидемиологические мероприятия, помещение, где два недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.

В "Укроборонпроме" рассказали, что больной – летний токарь, последний раз был на работе 20 марта, с тех пор находился дома из-за того, что предприятие на время карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома, почувствовал ухудшение здоровья, вызвал "скорую" и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из столичных больниц.

Руководство концерна находится в постоянном контакте с семьей больного. 

На Тернопольщине подтвердили новые случаи коронавируса

"Это – первый и пока единственный случай заболевания работника государственного оборонного предприятия из состава "Укроборонпром", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что со введением карантина большая часть оборонных предприятий концерна перешли в простой – на частичный режим работы, и почти на 65% уменьшили количество ежедневно работающих рабочих. В самом концерне и компаниях-спецекспортерах дистанционно работают 80% работников.

Сообщается также, что еще до введения национального карантина по распоряжением генерального директора концерна Айвараса Абромавичуса в ДК "Укроборонпром" и на всех предприятиях концерна образовали штабы быстрого реагирования COVID-19, которые разрабатывают и внедряют на предприятиях меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, обеспечивают коллективы средствами индивидуальной безопасности, ведут информационно-разъяснительную работу и контролируют состояние здоровья работников.

"Укроборонпром" взялся за пулеметы

На всех предприятиях три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры работников и посетителей, закрыты столовые и кафетерии, ограничен доступ посторонних лиц, отменены все зарубежные командировки, введен режим финансовой экономии. Одновременно осуществляются закупки необходимых средств индивидуальной защиты для работников концерна и предприятий, все остальные расходы, которые не являются критическими, заморожены.

Сейчас все предприятия концерна, задействованные в выполнении государственного оборонного заказ, продолжают выполнять контракты, изготавливать и поставлять военную технику для Вооруженных сил Украины и иностранных государств.

Отдельные оборонные предприятия подстраивают свои мощности под производство средств индивидуальной защиты – масок и респираторов, медицинского кислорода для нужд больницы и др.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Психологический тест, который поможет определить Ваш характер
02 Падение ракеты на Львовщине: Министр обороны озвучил причину (Видео)
03 Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04 ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
05 В Украину идет северный циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВФ: Коронавирус затормозил мировую экономику
МВФ: Коронавирус затормозил мировую экономику
Во Франции от коронавируса умер украинец
Во Франции от коронавируса умер украинец
На Донбассе 16 раз вражеских обстрелов, силы ООС ликвидировали трех боевиков
На Донбассе 16 раз вражеских обстрелов
Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство
Зеркальная дата 4 апреля поможет привлечь удачу и богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь