"Укроборонпром" взялся за пулеметы

Новости Бизнеса:Концерн отсудил у частной компании имущественный комплекс входящего в концерн завода "Маяк".

Согласно решению Верховного суда, военный завод "Маяк", входящий в госконцерн "Укроборонпром", через 15 лет вновь получил право использовать один из самых больших своих имущественных комплексов по улице Степана Бандеры, 8, корпус 16-А в Киеве. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами госвласти Мустафа Найем.

Здание завода, площадью 6,5 тыс. кв. м, в 2005 году по инвестиционному договору было передано в пользование частной компании ООО "Агат". Последняя реконструировала здание, а после пыталась получить в собственность комплекс вопреки соглашению с "Маяком".

"Государственный завод годами судился с частной фирмой за свою недвижимость, и вот наконец Верховный Суд установил, что требования частной компании были "направлены на незаконное изъятие имущества из государственной собственности", – рассказал о ситуации Найем.

Сейчас, по его словам, завод завершает процедуру перерегистрации помещения, а также возобновляет производство пулеметов и другой продукции военного и специального назначения. Кроме того, Найем отметил, что в собственность завода также планируется вернуть спортивную базу "Верблюд" в Оболонском районе столицы. Он напомнил, что в прошлом году по заявлению концерна Минюст заблокировал перерегистрацию комплекса завода по улице Степана Бандеры, 8, корпус 20-А в пользу третьих лиц.

Напомним, в прошлом году СМИ сообщали, что вокруг "Маяка" реализуется схема по умышленному доведению его до неплатежеспособности и дальнейшем присвоении имущества. Так, 22-23 марта фирма "Агат" при поддержке неустановленных лиц взяла под контроль производственные цеха завода и расставила в помещении свои охранные посты. Однако со сменой руководства завода его работа стабилизировалась, и сейчас предприятие готовится к исполнению государственных заказов.

"В феврале 2020 года на заводе сменили директора, который вернул контроль над дочерней компанией "Маяк-Сервис". Через эту компанию предыдущее руководство завода заключало значительную часть договоров субаренды, не предоставляло отчетность о результатах своей деятельности и пыталось заставить арендаторов подписывать незаконные сделки с другой частной компанией. Новый директор уволил руководство дочерней компании, и теперь договоры аренды будут заключаться напрямую с заводом "Маяк", – подытожил Найем.