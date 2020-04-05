Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день
Сегодня Вербное воскресенье у католиков: приметы и традиции

Главный санврач: Почти у всех умерших от COVID-19 были сопутствующие заболевания

Главный санврач: Почти у всех умерших от COVID-19 были сопутствующие заболевания
12:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с не малой смертностью от коронавируса в Украине главный санврач страны дал отчет о причинах смерти всех заболевших.

У большинства умерших от COVID-19 в Украине были тяжелые сопутствующие заболевания.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге в воскресенье. 

"Почти все умершие - 84% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц есть несколько заболеваний. Это еще раз подтверждает, что лица в возрасте 60 лет и старше особенно с хроническими заболеваниями - это самая большая группа риска, которая должна придерживаться предложенных нами ограничительных мероприятий для того, чтобы исключить инфицирование и чтобы наши медицинские работники оказали качественную медицинскую помощь", - сказал Ляшко.

Использование и утилизация медицинских масок: рекомендации МОЗ (Фото)

Он добавил, что случаи смертей на сегодняшний день зарегистрированы в 11 регионах Украины. "Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет - 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрированы 5 летальных случаев, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших", - подчеркнул главный санитарный врач.

Ляшко отметил, что больше всего среди больных коронавирусом в Украине людей в возрасте от 30 до 69 лет.

Напомним:

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Жертвы, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
03 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь