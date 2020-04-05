Главный санврач: Почти у всех умерших от COVID-19 были сопутствующие заболевания

Новости Украины:В связи с не малой смертностью от коронавируса в Украине главный санврач страны дал отчет о причинах смерти всех заболевших.

У большинства умерших от COVID-19 в Украине были тяжелые сопутствующие заболевания.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге в воскресенье.

"Почти все умершие - 84% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц есть несколько заболеваний. Это еще раз подтверждает, что лица в возрасте 60 лет и старше особенно с хроническими заболеваниями - это самая большая группа риска, которая должна придерживаться предложенных нами ограничительных мероприятий для того, чтобы исключить инфицирование и чтобы наши медицинские работники оказали качественную медицинскую помощь", - сказал Ляшко.

Он добавил, что случаи смертей на сегодняшний день зарегистрированы в 11 регионах Украины. "Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет - 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрированы 5 летальных случаев, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших", - подчеркнул главный санитарный врач.

Ляшко отметил, что больше всего среди больных коронавирусом в Украине людей в возрасте от 30 до 69 лет.

Напомним:

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.