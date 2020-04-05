"Карантин такого масштаба в Украине впервые": в МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт

Новости Украины:В МВД объяснили норму о запрете выходить на улицу без паспорта.

Начиная с 6 апреля украинцы при нахождении в общественных местах обязаны иметь с собой удостоверяющие личность документы. Это необходимо для того, чтобы полицейские могли составить административный протокол на лиц, "которые не представляются", объяснил в комментарии "Громадському радио" замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Инициатором идеи, по его словам, было Министерство охраны здоровья.

"Это нормальное требование. Это необходимо, чтобы в стране был порядок и для соблюдения норм карантина", – заявил Геращенко.

Замминистра МВД также отметил, что решения касательно лиц, которые будут пребывать в общественных местах без документов, будут приниматься "в рабочем порядке".

"Карантин такого масштаба в Украине впервые. Я думаю, если будет конкретная проблема - мы будем дополнять постановление. Все моменты предусмотреть нельзя. Что касается бездомных - то ситуацию мы изучим отдельно. Есть закон о защите населения от инфекционной болезни, мы действуем в рамках закона", - пояснил Геращенко.

Напомним: