"Карантин такого масштаба в Украине впервые": в МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт

Начиная с 6 апреля украинцы при нахождении в общественных местах обязаны иметь с собой удостоверяющие личность документы. Это необходимо для того, чтобы полицейские могли составить административный протокол на лиц, "которые не представляются", объяснил в комментарии "Громадському радио" замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Инициатором идеи, по его словам, было Министерство охраны здоровья.
"Это нормальное требование. Это необходимо, чтобы в стране был порядок и для соблюдения норм карантина", – заявил Геращенко.
Замминистра МВД также отметил, что решения касательно лиц, которые будут пребывать в общественных местах без документов, будут приниматься "в рабочем порядке".
"Карантин такого масштаба в Украине впервые. Я думаю, если будет конкретная проблема - мы будем дополнять постановление. Все моменты предусмотреть нельзя. Что касается бездомных - то ситуацию мы изучим отдельно. Есть закон о защите населения от инфекционной болезни, мы действуем в рамках закона", - пояснил Геращенко.
Напомним:
У большинства умерших от COVID-19 в Украине были тяжелые сопутствующие заболевания.
В украинских законах четко не прописано, что такое "общественное место". Поэтому после введения карантинных мероприятий 6 апреля стоит лишний раз избегать тех мест, где запрещено курение.
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