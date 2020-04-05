Санчес о коронавирусе: Настало время для взаимности

Новости мира:Глава испанского правительства обратился к союзникам в связи с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал страны ЕС сплотиться и дать единый ответ на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса.

"Вызов, с которым мы столкнулись, - чрезвычайный и беспрецедентный. На него нужно дать общий, единый, радикальный и энергичный ответ, чтобы сохранить нашу экономическую и социальную систему и защитить наших граждан", - написал Санчес в воскресенье в колонке британской газеты The Guardian.

Санчес подчеркнул, что Испания всегда защищала проект ЕС.

"Настало время для взаимности. С нами, с Италией и со всеми 27 странами союза", - пишет Санчес.

Настало время проявить солидарность, чтобы создать механизм обобщения долговых обязательств, чтобы совместно закупать необходимые медицинские товары, создать общую стратегию кибербезопасности и подготовиться к восстановлению после пандемии, отметил премьер.

Европе необходимо выстроить экономику военного времени, а после того, как завершится эпидемия, восстановить экономики стран Европы, мобилизуя ресурсы при помощи "нового плана Маршалла", добавил Санчес.

"Это очень сложные времена, которые требуют смелых решений. Миллионы европейцев верят в ЕС. Мы не должны оставлять их одних. Мы должны давать им повод, чтобы они продолжали верить. И нам нужно действовать сейчас или никогда, потому что на кону сама Европа", - написал Санчес.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕС выпустить новые облигации European recovery bond, которые помогли бы европейским странам восстановиться от последствий коронавируса.

Италия и Испания больше остальных стран ЕС пострадали от коронавируса. В Испании зафиксировано более 126 тыс. случаев коронавируса, умерли порядка 12 тыс. человек. В Италии зафиксировано 124 тыс. случаев, умерли 15 тыс. человек.