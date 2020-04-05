Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Ляшко: К аппаратам ИВЛ подключены 18 больных COVID-19
Ляшко: К аппаратам ИВЛ подключены 18 больных COVID-19
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Дана Уайт попал в сексуальный скандал: все подробности
Вербное воскресенье 2020 у католиков: что нельзя делать в этот день
Сегодня Вербное воскресенье у католиков: приметы и традиции

Санчес о коронавирусе: Настало время для взаимности

Санчес о коронавирусе: Настало время для взаимности
12:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава испанского правительства обратился к союзникам в связи с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал страны ЕС сплотиться и дать единый ответ на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса.

"Вызов, с которым мы столкнулись, - чрезвычайный и беспрецедентный. На него нужно дать общий, единый, радикальный и энергичный ответ, чтобы сохранить нашу экономическую и социальную систему и защитить наших граждан", - написал Санчес в воскресенье в колонке британской газеты The Guardian.

Санчес подчеркнул, что Испания всегда защищала проект ЕС.

Глава Еврокомиссии: Бюджет Европы будет "твердо стоять на ногах"

"Настало время для взаимности. С нами, с Италией и со всеми 27 странами союза", - пишет Санчес.

Настало время проявить солидарность, чтобы создать механизм обобщения долговых обязательств, чтобы совместно закупать необходимые медицинские товары, создать общую стратегию кибербезопасности и подготовиться к восстановлению после пандемии, отметил премьер.

Европе необходимо выстроить экономику военного времени, а после того, как завершится эпидемия, восстановить экономики стран Европы, мобилизуя ресурсы при помощи "нового плана Маршалла", добавил Санчес.

В Италии впервые зафиксировали "очень важный факт"

"Это очень сложные времена, которые требуют смелых решений. Миллионы европейцев верят в ЕС. Мы не должны оставлять их одних. Мы должны давать им повод, чтобы они продолжали верить. И нам нужно действовать сейчас или никогда, потому что на кону сама Европа", - написал Санчес.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал ЕС выпустить новые облигации European recovery bond, которые помогли бы европейским странам восстановиться от последствий коронавируса.

Италия и Испания больше остальных стран ЕС пострадали от коронавируса. В Испании зафиксировано более 126 тыс. случаев коронавируса, умерли порядка 12 тыс. человек. В Италии зафиксировано 124 тыс. случаев, умерли 15 тыс. человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Педро Санчес, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
02 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 Карантин: В Кабмине объяснили, почему граждане должны носить с собой удостоверение личности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек
Карта коронавируса в Украине и мире 5 апреля: как распространяется Covid-19
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Тепло наступает: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 5 апреля
Тепло наступает: чем "удивит" погода сегодня, 5 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь